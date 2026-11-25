Historisk dom mot Kinas teknikjätte – mitt i AI-racet
Huawei spelar en nyckelroll i Kinas strävan att göra sig oberoende av amerikansk teknik. Nu fälls den kinesiska teknikjätten på tio av tolv åtalspunkter i USA, bland annat för penn…
Bloomberg
Huawei Found Guilty of US Criminal Charges in Landmark Case
Huawei Technologies, China’s largest technology co…
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