Bottenlaget Linköping stod för en historisk bedrift när Rögle besegrades med hela 9–4 på hemmaplan i torsdagskvällens SHL-omgång. Aldrig tidigare har Linköping gjort nio mål i en och samma match.

Tre av dem kom från Remi Elies klubba. Den 31-årige kanadensaren hade gjort fyra poäng på tolv matcher inför torsdagens drabbning, och nu mer än dubblerade han poängskörden med tre mål och två assist.

Lagkamraten Adam Hofbauer ser det som en bra dag på jobbet.

– Snacka om ketchupeffekt.