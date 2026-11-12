Brynäs körde över Skellefteå fullständigt i torsdagskvällens SHL-omgång. Gävlelaget rivstartade med två snabba mål men Skellefteå lyckades ändå hålla jämna steg under delar av den första perioden – men sedan rann det iväg ordentligt.

Brynäs gjorde mål efter mål efter mål och efter 60 spelade minuter stod det hela 10–4 på resultattavlan. TV4-experten Fredrik Söderström beskriver det som en ”smått bisarr” tillställning.

Skellefteå-spelaren Jonathan Pudas var bedrövad redan efter två perioder.

– Det mesta som kan gå fel har gått fel.