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Innovation & framtid

Hjärnans kritiska fönster: Åren som spelar störst roll

To learn new things is good for your future brain health, according to researchers. (Shutterstock)

Hur vi tar hand om kroppen i 40-, 50- och 60-årsåldern kan spela en avgörande roll för risken att utveckla demens senare i livet. Allt fler forskare ser nu medelåldern som den vikt…

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Washington Post

The midlife habits that could make or break your brain health long-term

Researchers increasingly believe the 40s, 50s and…

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