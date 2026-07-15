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Hon skrev 280 000 meddelanden till sin AI-pojkvän – nu försvinner han

ByteDance’s Doubao AI application. (Lam Yik/Bloomberg)

19-åriga Yan Yongqi i Kina har skickat 280 000 meddelanden till sin virtuella pojkvän. Nu riskerar relationen att gå upp i rök när Bytedance stänger funktionen för personligt utfor…

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Bloomberg

China’s New AI Crackdown on Virtual Companions Leaves Heartbreak Behind

For days, 19-year old student Yan Yongqi has been…

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