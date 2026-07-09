Hot mot tidigare V-politiker utreds av riksenheten

Den tidigare vänsterpartisten Malcolm Momodou Jallow, numera politisk vilde, misstänks ha utsatts för olaga hot. Det uppger hans målsägandebiträde Kristoffer Ståhl för Expressen.

Händelsen utreds av Riksenheten för säkerhetsmål.

– Anledningen till att det är Riksenheten för säkerhetsmål som utreder är att brottsoffret är en person som Säkerhetspolisen har ansvar för, säger åklagaren Per Lindqvist.

Ingen person har gripits och det är oklart när hoten ska ha ägt rum.

Kristoffer Ståhl vill inte gå in på vad som hänt.