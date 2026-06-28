Toppolitikern Aleksej Zjuravljov, som är vice ordförande i den ryska statsdumans försvarskommitté, säger att Finland gradvis ”förvandlas till ett andra Ukraina” och är på väg ”ner i avgrunden”, rapporterar Kyiv Independent.

– Redan nu kan jag försäkra er om att vi har tillräckligt med militär utrustning samlad där för att spränga halva Finland i luften, säger han till det ryskkontrollerade statsmediet Gazeta.ru, skriver tidningen.

Uttalandet kommer efter att det stod klart att det amerikanska försvarsföretaget Lockheed Martin planerar att samarbeta med Finland för att bygga ett underhållscentrum i Europa för raketartillerisystem i Tammerfors, skriver tidningen.