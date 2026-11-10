Svea hovrätt dömer Daniel Christensen och Lars-Göran Lundmark, 49 respektive 50 år gamla, för mord på en 35-årig man och mordförsök på en 19-årig man i Eskilstuna sommaren 2024. Det framgår av ett pressmeddelande.

Precis som i tingsrätten döms Christensen till livstids fängelse. Hovrätten dömer honom också till utvisning från Sverige. Lundmark döms till 15 år och tio månaders fängelse.

Däremot frikänner hovrätten de två män, 26 respektive 32 år, som i tingsrätten dömdes för medhjälp till mordet och mordförsöket. Två kvinnor, 27 respektive 33 år, som i tingsrätten dömdes för grovt skyddande av brottsling döms även i hovrätten för detta.