Huggsexan om Lindsey Grahams jobb har börjat

Hyllningarna och minnesorden har haglat från amerikanska politiker under söndagen. Samtidigt, bakom kulisserna, har kampen om Lindsey Grahams plats som South Carolina-senator redan börjat. Det rapporterar Politico.

Källor uppger att seniora republikanska ledamöter motsätter sig en ersättare från representanthuset, eftersom partiets redan tunna majoritet då skulle krympa ytterligare.

I South Carolina riktas blickarna främst mot viceguvernören Pamela Evette. Hon fick Trumps stöd i primärvalet tidigare i år, men förlorade partiets guvernörskandidatur till Alan Wilson.

En källa nära Evette säger att hon inte bestämt sig än, men får ”massor med uppmuntran från runtom i delstaten”.

Nancy Mace, Mark Lynch, Russell Fry, Joe Wilson och Ralph Norman är andra republikanska politiker från delstaten som pekas ut – och även finansminister Scott Bessent ska ha uppmuntrats.