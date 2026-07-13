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Lindsey Grahams syster Darline Graham Nordone. Bilden är tagen 2015. (Rainier Ehrhardt /AP/TT / AP)
Lindsey Graham 1955-2026

Lindsey Grahams syster tar hans plats i senaten

Av Hedda Hallsenius
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Lindsey Grahams syster, Darline Graham Nordone, tar sin brors plats som senator för South Carolina resten av året. Det rapporterar CNBC.

South Carolinas guvernör Henry McMaster fattade beslutet timmar efter att Donald Trump lagt ut ett inlägg på den egna plattformen Truth Social där han uppmanade McMaster att låta Darline Graham Nordone ersätta sin bror.

”Det skulle vara en fantastisk hyllning till Lindsey, som älskade henne innerligt!” skrev han.

Lindsey Graham dog på lördagen. Darline Graham Nordone väntas tillträda som interimssenator på onsdag, enligt källor till Fox News.

Innan han dog höll Graham på att förbereda för primärvalet den 11 augusti
CNBC
Trump på Truth Social
truthsocial.com
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www.politico.com
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