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Lindsey Graham ”fistbumpar” med Marco Rubio. (Manuel Balce Ceneta /AP/TT)
Lindsey Graham 1955-2026

Analyser: Frågan är vad som väntar i Washington nu

Av Ebba Örn
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Den amerikanska senatorn Lindsey Graham var en politisk överlevare och en talande pulsmätare för det dramatiskt föränderliga klimatet inom Republikanerna – och hela USA – under Donald Trumps styre. Det skriver BBC:s Anthony Zurcher efter senatorns död i helgen.

Under sin kortlivade presidentkandidatskampanj 2015 var han en vild motståndare till Trump – för att sedan kovända efter valnatten 2016, skriver Zurcher. Fyra år senare, när Trump förlorade mot Joe Biden, slog Graham fast att han var färdig med fastighetsmagnaten. Men både Trumps tid i kylan – och Grahams distanstagande – blev kortvarig och senatorn slöt snabbt upp bakom Trump igen, skriver Zurcher. Fram till sin död var han en av presidentens mest lojala allierade.

Lindsey Graham har haft en av de mest betydelsefulla politiska karriärerna i USA under det tidiga 2000-talet, skriver CNN:s Stephen Collinson. Det delar han med en av sina huvudmotståndare, Demokraternas Nancy Pelosi, som lämnar kongressen i år.

Den generation som länge dominerat politiken i Washington börjar nu lämna scenen, skriver Collinson. Den största frågan är vad och vilka som fyller tomrummet efter dem.

Lindsey Graham dog i helgen. Han blev 71 år.

Stephen Collinson: Grahams död belyser ett maktskifte och en ny fråga: Vad väntar härnäst i Washington?
analys · CNN
Anthony Zurcher: Från Trumpkritiker till Trumpallierade, Lindsey Graham var Maga-tidens överlevare
analys · BBC
Sahil Kapur, Scott Wong och Rebecca Shabad: Graham efterlämnar arv som Trump-anhängare, utrikespolitisk hök och inflytelserik ordförande
analys · NBC News
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