Irankriget • Omni förklarar
Huthierna öppnar en ny front i kriget: Tårarnas port
Huthirebellerna behöver ingen flotta för att skaka världsekonomin. Nu hotar deras attacker i Bab al-Mandab både oljeleveranserna och ökar oron för att kriget i Mellanöstern växer.
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