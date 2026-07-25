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Huthierna öppnar en ny front i kriget: Tårarnas port

Bab al-Mandab-sundet tidigare i år. (Abdulnasser Alseddik /AP/TT / AP)

Huthirebellerna behöver ingen flotta för att skaka världsekonomin. Nu hotar deras attacker i Bab al-Mandab både oljeleveranserna och ökar oron för att kriget i Mellanöstern växer.

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