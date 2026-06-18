I Erdogans Turkiet räcker ett skämt för att hamna i rätten
I president Erdogans Turkiet är det långt fler än oppositionspolitiker som riskerar att fängslas. Komiker, musiker, influerare och företagsledare har hamnat inför rätta efter skämt…
Bloomberg
In Erdogan’s Turkey, It’s Not Only Politicians in the Crosshairs
The crackdown on the main opposition party is expa…
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