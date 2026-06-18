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I Erdogans Turkiet räcker ett skämt för att hamna i rätten

Turkey’s President Recep Tayyip Erdogan gives a speech at Dolmabahce palace in Istanbul, April. (Francisco Seco /AP/TT / AP)

I president Erdogans Turkiet är det långt fler än oppositionspolitiker som riskerar att fängslas. Komiker, musiker, influerare och företagsledare har hamnat inför rätta efter skämt…

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Bloomberg

In Erdogan’s Turkey, It’s Not Only Politicians in the Crosshairs

The crackdown on the main opposition party is expa…

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