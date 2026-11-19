Elförbrukningen till världens datacenter kan fördubblas till 2030, och utgifterna för elnäten väntas öka med 75 procent det kommande decenniet. Det skriver CNBC med hänvisning till en rapport från det internationella energiorganet IEA.

Enligt IEA:s prognos växer elförbrukningen för datacenter i en betydligt snabbare takt än inom andra områden, samtidigt som försörjningen av energi får svårt att hinna ikapp. Det gör att AI-utbyggnaden kan bromsas av elbrist.

Elnäten globalt behöver växa med 26 miljoner kilometer de kommande tio åren, enligt prognosen, samtidigt som utbudet av koppar, kablar och transformatorer är begränsat.