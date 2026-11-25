Planerna på ett stort AI-datacenter i Töva utanför Sundsvall oroar lokalborna, rapporterar TV4 Nyheterna. Många befarar problem med buller, tung trafik och att värdet på deras hus kan sjunka.

– Det lågfrekventa bullret är det jag är mest orolig för. Jag kommer att få sömnproblem och mina hästar kommer att påverkas ännu mer av detta, säger Lotta Nyman som driver hästuppfödning.

Bakom planerna står det finska bolaget Verda. Hittills har både stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen sagt ja och den 30 november väntas kommunfullmäktige klubba detaljplanen, enligt Sundsvalls Tidning.