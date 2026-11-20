Trump: ”Enorma skatter” för datacenter utomlands
Amerikanska företag som vill bygga datacenter i andra länder kan räkna med ”enorma skatter”, säger president Donald Trump under en pressträff på fredagskvällen.
Utan att ge några närmare detaljer, och utan att ha informerat andra i Vita huset, säger han:
– Vi kommer inte tillåta att datacenter byggs i andra länder.
Både Google och Meta har ingått avtal om att bygga datacenter utomlands, och det är oklart hur Trump skulle lyckas driva igenom sådana skatter, skriver BBC.
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