Amerikanska företag som vill bygga datacenter i andra länder kan räkna med ”enorma skatter”, säger president Donald Trump under en pressträff på fredagskvällen.

Utan att ge några närmare detaljer, och utan att ha informerat andra i Vita huset, säger han:

– Vi kommer inte tillåta att datacenter byggs i andra länder.

Både Google och Meta har ingått avtal om att bygga datacenter utomlands, och det är oklart hur Trump skulle lyckas driva igenom sådana skatter, skriver BBC.