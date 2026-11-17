En rad internationella banker ser nu över sina lån till datacenterutbyggnaden och vill minska sin exponering, rapporterar Financial Times.

Sedan Demokraterna vann hela amerikanska kongressen har investeringarna granskats hårdare på grund av oro för nya regler, men bankernas försäljning av lånen har pågått i flera månader, enligt tidningen.

Bland annat har ING Bank och Société Générale försökt sälja lån kopplade till datacenter för 800 miljoner dollar, enligt källor med insyn.