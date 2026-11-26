Skanska tecknar nytt miljardkontrakt för datacenter
Byggjätten Skanska kammar hem kontrakt efter kontrakt i den hittills lukrativa datacenterutbyggnaden. På morgonen skriver bolaget att de fått en tilläggsorder för ett datacenter i Georgia, USA, värt 2,8 miljarder kronor.
Tidigare under året har bolaget fått datacenterkontrakt i Finland, Tjeckien och andra delstater i USA.
Tidigare order för datacentret i Georgia var värd 778 miljoner kronor.
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