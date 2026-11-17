Charolette Baierl och Sally Simpson protesterar mot planerna på ett datacenter i Cheswick i USA.

USA:s största datacenter uppskattas tillsammans släppa ut runt 25,7 miljoner ton koldioxid om året. Det är jämförbart med de samlade utsläppen från hela länder, exempelvis Danmark eller Bolivia, rapporterar New York Times.

I studien har 403 datacenter kartlagts. Mer än hälften av elen som de förbrukar kommer från fossila bränslen.

Studien, som har letts av forskare vid Harvarduniversitetet, publiceras i vetenskapstidskriften Nature Sustainability. Det är första gången sedan AI-boomen tog fart som utsläppen har undersökts i en vetenskapligt granskad studie.

Siffrorna kan dock redan vara inaktuella, då mätperioden avslutades våren 2025. Sedan dess har minst 250 nya datacenter tagits i drift i USA.