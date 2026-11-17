Ikea vill bryta intäktstapp med lägre priser
Efter tre år med minskad försäljning behöver Ikea tänka om kring modellen som gjort företaget känt. Det säger Inter Ikeas nya vd Jakub Jankowski till Dagens Industri.
– Vi måste gå tillbaka till våra rötter, säger han och syftar på enklare produkter till priser som fler har råd med.
Förra året sålde Ikea globalt för omkring 9 miljarder kronor mindre än året innan. Enligt honom är en förklaring att vissa produkter har blivit för dyra och fått funktioner som de flesta kunder inte behöver.
Samtidigt säger Jankowski att den gamla Ikea-modellen inte passar lika bra längre. Allt färre unga har bil, samtidigt som fler handlar på nätet i stället för att åka till stora varuhus.
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