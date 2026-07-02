Republikanernas framtid • Omni förklarar
”I’m out” – Trumps skräckeffekt biter inte längre på de egna
Länge har kritiken mot Donald Trump kommit utifrån. Nu växer sprickorna i Maga-rörelsen när två av presidentens mest högljudda anhängare säger att han har svikit sin egen politiska idé.
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