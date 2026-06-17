Indien blockerar Telegram inför stort läkarprov

Indier samtalar över snacks och te i shoppingområdet Hazratganj en varm sommarmorgon i Lucknow i Indien, måndagen den 15 juni 2026.

Indien blockerar meddelandeappen Telegram fram till måndag 22 juni, rapporterar flera medier.

Myndigheterna uppger att illasinnade aktörer har sålt falska provfrågor på plattformen inför antagningsprovet till landets läkarutbildningar. Flera miljoner personer ska skriva om provet på söndag, efter att det första provtillfället i maj ställdes in på grund av uppgifter om läckor.

Enligt Telegrams bedömning drabbas över 150 miljoner användare i landet och kritiker kallar det ett ingrepp i yttrandefriheten.