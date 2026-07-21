Oppositionens ledare Rahul Gandhi gripen i Indien

Indiens oppositionsledare Rahul Gandhi har gripits av polis under protesterna i New Delhi, rapporterar AFP.

Tusentals människor samlades för andra dagen i rad på huvudstadens gator i protest mot landets utbildningssystem. Demonstrationerna leds av den snabbväxande ungdomsrörelsen ”kackerlackspartiet”, som kräver utbildningsminister Dharmendra Pradhans avgång.

Gandhi deltog i protesterna och krävde samtidigt premiärminister Narendra Modis avgång.

På bilder som AFP tagit del av syns Rahul Gandhi bäras bort av polis genom folkmassan.