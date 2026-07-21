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Indiens oppositionsledare Rahul Gandhi. (Shekhar Yadav /AP/TT / AP)
Politiska läget i Indien

Oppositionens ledare Rahul Gandhi gripen i Indien

Av Adam Lindh
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Indiens oppositionsledare Rahul Gandhi har gripits av polis under protesterna i New Delhi, rapporterar AFP.

Tusentals människor samlades för andra dagen i rad på huvudstadens gator i protest mot landets utbildningssystem. Demonstrationerna leds av den snabbväxande ungdomsrörelsen ”kackerlackspartiet”, som kräver utbildningsminister Dharmendra Pradhans avgång.

Gandhi deltog i protesterna och krävde samtidigt premiärminister Narendra Modis avgång.

På bilder som AFP tagit del av syns Rahul Gandhi bäras bort av polis genom folkmassan.

Enligt polisen har protesterna stundtals varit våldsamma
AFP  · Ofta betalvägg
Under måndagen deltog omkring 50 000 personer i protesterna
www.theguardian.com
Protesterna genomfördes bland annat utanför Narendra Modis bostad
Al Jazeera
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