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Sport

Infantino försvarar de kritiserade vätskeavbrotten

Cristiano Ronaldo kyler ner sig under ett av avbrotten hittills i VM. (LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN)

Fansen hatar dem och anklagar Fifa för att ha kommersialiserat fotbollen bortom all rimlighet. Nu rycker dess president ut till de nyinförda vätskepausernas försvar.

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