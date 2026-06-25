Infantino försvarar de kritiserade vätskeavbrotten
Fansen hatar dem och anklagar Fifa för att ha kommersialiserat fotbollen bortom all rimlighet. Nu rycker dess president ut till de nyinförda vätskepausernas försvar.
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