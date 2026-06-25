”Inflationen fortfarande för hög – ser viss ljusning”

Inflationen är fortfarande för hög och utvecklas åt fel håll. Det säger Fed-chefen i Chicago Austan Goolsbee till CNBC efter dagens inflationssiffra.

Samtidigt finns vissa ljuspunkter, påpekar han.

– Vi har nu sett en viss förbättring i tjänsteinflationen, och det är något vi har velat se. Men just nu [...] är det tydligt att problemet finns på inflationssidan, säger han.

Samtidigt påpekar Fed-chefen i New York, John Williams, att han väntar sig att inflationen börjar sjunka samtidigt som han anser att räntan ligger på en lämplig nivå.