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Austan Goolsbee.
Fed vs inflationen

”Inflationen fortfarande för hög – ser viss ljusning”

Av Aron Sigblad
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Inflationen är fortfarande för hög och utvecklas åt fel håll. Det säger Fed-chefen i Chicago Austan Goolsbee till CNBC efter dagens inflationssiffra.

Samtidigt finns vissa ljuspunkter, påpekar han.

– Vi har nu sett en viss förbättring i tjänsteinflationen, och det är något vi har velat se. Men just nu [...] är det tydligt att problemet finns på inflationssidan, säger han.

Samtidigt påpekar Fed-chefen i New York, John Williams, att han väntar sig att inflationen börjar sjunka samtidigt som han anser att räntan ligger på en lämplig nivå.

Goolsbee: Vill inte spekulera om ränteutvecklingen framöver
CNBC
Inflationen stiger till 4,1 procent i USA enligt Feds favoritmått
CNBC
Kärninflationen steg till 3,8 procent i maj
Reuters  · Ofta betalvägg
”Värsta inflationstrycket kan ligga bakom oss”
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Trading Economics estimat
tradingeconomics.com
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Fed vs inflationenInflationFederal ReservePenningpolitikUSANordamerika John Williams