Inflationen i euroområdet faller oväntat snabbt
Inflationstakten i euroområdet backade preliminärt till 2,8 procent i juni från 3,2 procent månaden före, enligt statistikmyndigheten Eurostat. Det är tydligt lägre än analytikernas förväntningar på 3,0 procent.
Kärninflationen föll också oväntat, till 2,4 procent från 2,6 procent i maj.
Tydliga nedgångar i de stora ekonomierna Tyskland, Frankrike och Italien bidrog till utvecklingen. I Frankrike föll inflationen preliminärt till 2,0 procent från 2,8 procent månaden före.
Utvecklingen förklaras till stor del av att energipriserna fallit i spåren av minskade spänningar mellan USA och Iran, skriver Wall Street Journal.
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