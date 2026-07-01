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Restauranggata i franska Lille. Illustrationsbild. (Michel Spingler / AP)
Europas tillväxt

Inflationen i euroområdet faller oväntat snabbt

Av Andreas Victorzon
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Inflationstakten i euroområdet backade preliminärt till 2,8 procent i juni från 3,2 procent månaden före, enligt statistikmyndigheten Eurostat. Det är tydligt lägre än analytikernas förväntningar på 3,0 procent.

Kärninflationen föll också oväntat, till 2,4 procent från 2,6 procent i maj.

Tydliga nedgångar i de stora ekonomierna Tyskland, Frankrike och Italien bidrog till utvecklingen. I Frankrike föll inflationen preliminärt till 2,0 procent från 2,8 procent månaden före.

Utvecklingen förklaras till stor del av att energipriserna fallit i spåren av minskade spänningar mellan USA och Iran, skriver Wall Street Journal.

EMU:s inflation mäts enligt det harmoniserade indexet för konsumentpriser HIKP
ec.europa.eu
Väntat var att kärninflationen skulle ligga kvar på 2,6 procent
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Analytikernas konsensusprognos var 3,0 procent
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