ECB: Krigsoron dämpade hushållens konsumtion

Hushåll i euroområdet drog ner på konsumtionen när Irankriget bröt ut, främst på grund av ökad osäkerhet snarare än oro för högre inflation. Det visar en analys från ECB, enligt Bloomberg.

”Försvagningen i konsumtionen verkar främst ha drivits av hushåll som egentligen har råd att konsumera, men som väljer att skjuta upp sina inköp på grund av ökad osäkerhet”, skriver forskarna.

Enligt analysen minskade framför allt icke-nödvändiga köp, medan utgifterna för mat och boende påverkades betydligt mindre.