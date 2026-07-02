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Kebnekaise (CC BY-SA 4.0/Alexandar Vujadinovic)
KlimathotetSvenska fjällturismen

Inga STF-turer längs östra leden till Kebnekaise

Av Helena Sällström
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Det kommer inte att hållas några guidade turer längs den östra leden till Kebnekaises topp i sommar, rapporterar Ekot.

Svenska turistföreningen (STF) har fattat beslutet efter att ha besiktigat leden.

Enligt STF har fjällmiljön blivit mer oförutsägbar med bland annat ökad risk för stenras.

STF: ”Klimatet gör att berget förändras”
Sveriges Radio
Leden var stängd även förra året (2025)
Sveriges Television
Guide till Sveriges högsta berg
bakgrund · www.svenskaturistforeningen.se
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