Inga STF-turer längs östra leden till Kebnekaise
Det kommer inte att hållas några guidade turer längs den östra leden till Kebnekaises topp i sommar, rapporterar Ekot.
Svenska turistföreningen (STF) har fattat beslutet efter att ha besiktigat leden.
Enligt STF har fjällmiljön blivit mer oförutsägbar med bland annat ökad risk för stenras.
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