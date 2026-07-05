Ingen har nappat på regeringens kampanj om ”nystart” i Afghanistan

Inte en enda av de 200 flyktingar som regeringen vill ska frivilligt återvända till talibanstyrda Afghanistan har tackat ja, rapporterar Aftonbladet.

Svenska regeringen har satsat åtta miljoner kronor på en ”nystartskampanj” tillsammans med den internationella organisationen Seefar, som uppmanar afghaner med utvisningsbeslut att återvända till hemlandet. Målet är att 200 personer ska återvända frivilligt och att Seefar ska kontakta 2 000 afghaner i Sverige via telefon. Organisationens vd, Paul Clewett, uppger att man hittills bara haft kontakt med cirka 1 000 personer.

Två månader återstår innan projektet löper ut, men migrationsminister Johan Forssell (M) vill inte kommentera huruvida kampanjen är ett misslyckande för regeringen.

– Jag tycker att vi ska invänta projektets slut innan vi utvärderar det, säger han.