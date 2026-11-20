Benjamin Ingrosso sålde under fredagsförmiddagen ut Ullevi på mindre än en timme och sätter därför in en ytterligare spelning i sommar, rapporterar Aftonbladet.

”Fyfan va sjukt. Vi sålde slut. Vem fan är som er?” skriver Ingrosso till sina fans på Instagram.

Den slutsålda Ullevi-spelningen sker 31 juli i sommar. Extraspelningen sker dagen innan.

”Konserterna blir Benjamins största någonsin och hans enda spelningar i Sverige nästa år”, skriver Live Nation.