Ingrosso säljer ut Ullevi – sätter in extrakonsert
Benjamin Ingrosso sålde under fredagsförmiddagen ut Ullevi på mindre än en timme och sätter därför in en ytterligare spelning i sommar, rapporterar Aftonbladet.
”Fyfan va sjukt. Vi sålde slut. Vem fan är som er?” skriver Ingrosso till sina fans på Instagram.
Den slutsålda Ullevi-spelningen sker 31 juli i sommar. Extraspelningen sker dagen innan.
”Konserterna blir Benjamins största någonsin och hans enda spelningar i Sverige nästa år”, skriver Live Nation.
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