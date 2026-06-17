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Perspektiv på världen

Inifrån Colombias knarkkrig: ”Orsaken till blodbadet”

FARC guerrillas in Norte de Santander, Colombia, where they are clashing with another armed group, the E.L.N. (Federico Rios Escobar/The New York Times)

När Diego Quinteros 9-åriga son Matias lekte på familjens gård hamnade kriget vid deras dörr. Dissidenter från Farc, den vänstergerilla som la ner vapnen efter fredsavtalet 2016 me…

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The New York Times

A Shattered Peace: Inside Colombia’s Never-Ending Drug War

Ten years after a landmark peace deal, armed group…

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