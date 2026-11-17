Inifrån ukrainska dödszonen: ”Uppgiften är att överleva”
Arméer av drönare hovrar, jagar och dödar allt som rör sig längs den 120 mil långa frontlinjen i Ukraina. Det surrande luftkriget har skapat en kilometerbred dödszon där mat, vatte…
The New York Times
This is the Kill Zone
The front line in Ukraine has blurred into a miles…
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