”Grand theft auto” hålls så pass hemligt att inte ens de som varit med och skapat originalspelet har fått testa det på förhand. Det skriver BBC.

– Vi väntar alla på att få se vad de har gjort, säger David Jones.

Jones var med och skapade det första spelet som lanserades för snart 30 år sedan. Det började som ett racingspel, innan man kom på att karaktären skulle kunna kliva ut ur bilen.

Nu har fansen väntat i 13 år på det nya spelet, som flera gånger blivit uppskjutet. Föregångaren ”GTA V” drog in en miljard dollar på tre dagar. Det nya spelet väntas bli en ännu större succé.

Jones säger att det är roligt att vara med och utveckla spelserien, men att han till slut också vill gå vidare och göra andra saker. Han lämnade därför efter det andra spelet.