”Intensivt föräldraskap” är inte längre bara för de rika
Privatlärare, idrott och andra fritidsaktiviteter kostar både tid och pengar. Men det är inte längre bara rika föräldrar som satsar stort på sina barn. Familjer i alla inkomstgrupp…
The Economist
Intensive parenting is no longer the preserve of the rich
But wealthy families still come out on top.
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