IOK släpper in Ryssland – krishanterar i förväg: ”Världen är för stökig”

Ukrainska demonstranter utanför IOK:s högkvarter i Lausanne inför OS i Paris 2024, där ryska och belarusiska idrottare tilläts tävla under neutral flagg.

Beskedet om att Ryssland välkomnas tillbaka till OS möts av ilska. Men om man vänder på steken: Vad talar för att ryska idrottare ska få vara med?

Kanske handlar det om en värld som blivit för stökig. Kanske om att IOK försöker krishantera nästa krig innan det brutit ut.