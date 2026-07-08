Sommar-OS 2028 • Omni förklarar
IOK släpper in Ryssland – krishanterar i förväg: ”Världen är för stökig”
Beskedet om att Ryssland välkomnas tillbaka till OS möts av ilska. Men om man vänder på steken: Vad talar för att ryska idrottare ska få vara med?
Kanske handlar det om en värld som blivit för stökig. Kanske om att IOK försöker krishantera nästa krig innan det brutit ut.
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