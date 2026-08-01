Island griper besättning på ”anti-valjaktsfartyg”
Den isländska kustbevakningen har omhändertagit ett fartyg styrt av en grupp anti-valjaktsaktivister och frihetsberövat besättningen, rapporterar AP.
Enligt kustbevakningen begärde ett valjaktsfartyg assistans på torsdagskvällen då besättningen ombord upplevde att deras säkerhet var i fara.
Protestfartyget ska ha ignorerat kustbevakningens order om att lämna isländska vatten och senare om att stänga av motorn. Kustbevakningen bordade fartyget omkring midnatt.
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