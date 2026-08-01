Island griper besättning på ”anti-valjaktsfartyg”

Fotot, som publicerats av aktivistgruppen Paul Watson Foundation, är taget från protestfartyget.

Den isländska kustbevakningen har omhändertagit ett fartyg styrt av en grupp anti-valjaktsaktivister och frihetsberövat besättningen, rapporterar AP.

Enligt kustbevakningen begärde ett valjaktsfartyg assistans på torsdagskvällen då besättningen ombord upplevde att deras säkerhet var i fara.

Protestfartyget ska ha ignorerat kustbevakningens order om att lämna isländska vatten och senare om att stänga av motorn. Kustbevakningen bordade fartyget omkring midnatt.