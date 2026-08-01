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Fotot, som publicerats av aktivistgruppen Paul Watson Foundation, är taget från protestfartyget. (/AP/TT / AP)
Utrikes

Island griper besättning på ”anti-valjaktsfartyg”

Av Hedda Hallsenius
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Den isländska kustbevakningen har omhändertagit ett fartyg styrt av en grupp anti-valjaktsaktivister och frihetsberövat besättningen, rapporterar AP.

Enligt kustbevakningen begärde ett valjaktsfartyg assistans på torsdagskvällen då besättningen ombord upplevde att deras säkerhet var i fara.

Protestfartyget ska ha ignorerat kustbevakningens order om att lämna isländska vatten och senare om att stänga av motorn. Kustbevakningen bordade fartyget omkring midnatt.

Island, Norge och Japan är de enda länderna som fortfarande tillåter kommersiell valjakt
AP  · Ofta betalvägg
Polisen har begärt utvisning och inreseförbud för besättningsmedlemmarna (isländska)
www.ruv.is
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