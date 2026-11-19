Israel: Offensiv i Gaza nu avslutad
Israelisk militär har nu avslutat den offensiv i Gaza som påbörjades under onsdagen.
Det skrev den israeliska myndigheten Cogat i sociala medier under torsdagsmorgonen.
Nyhetsbyrån AFP rapporterade att israeliska stridsvagnar intog positioner öster om flyktinglägret Nuseirat. Familjer flydde sina hem i samband med operationen och minst tre personer dödades i attacken, enligt palestinsk sjukvårdspersonal.
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