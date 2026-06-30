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Israels finansminister Bezalel Smotrich under ett besök i en bosättning på Västbanken i januari 2026. (Ohad Zwigenberg/AP/TT)
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Israels finansminister vill ha bosättningar i Gaza

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Israels finansminister Bezalel Smotrich uppgav på måndagen att det finns planer på tre israeliska bosättningar i norra Gaza, rapporterar The Times of Israel. Enligt Smotrich väntar man nu på premiärminister Benjamin Netanyahus godkännande.

– Där det inte finns bosättningar finns det ingen säkerhet, säger Smotrich till tidningen.

Israel har inte haft några bosättningar i Gaza sedan landets dåvarande president Ariel Sharon beslöt att utrymma området 2005, och frågan är kraftigt omdebatterad.

Exempelvis slog FN:s internationella domstol i Haag 2024 fast att bosättningar på palestinsk mark är olagliga. Från USA:s håll har åsikten växlat beroende på vem som har suttit vid makten. Efter att tidigare ha varit positiv meddelade emellertid Donald Trumps administration i början av året att den är emot bosättningar, enligt The Guardian.

Smotrich har drivit frågan om fler bosättningar under lång tid
www.timesofisrael.com
Trump är emot bosättningar på Västbanken (10 februari)
www.theguardian.com
FN-domstolen: Israel har missbrukat sin ställning (19 juli 2024)
Sveriges Television
USA: Israeliska bosättningar är inte olagliga (18 november 2019)
BBC
Utrikespolitiska institutet om konflikten mellan Israel och Palestina
www.ui.se
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