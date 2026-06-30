Israels finansminister vill ha bosättningar i Gaza

Israels finansminister Bezalel Smotrich under ett besök i en bosättning på Västbanken i januari 2026.

Israels finansminister Bezalel Smotrich uppgav på måndagen att det finns planer på tre israeliska bosättningar i norra Gaza, rapporterar The Times of Israel. Enligt Smotrich väntar man nu på premiärminister Benjamin Netanyahus godkännande.

– Där det inte finns bosättningar finns det ingen säkerhet, säger Smotrich till tidningen.

Israel har inte haft några bosättningar i Gaza sedan landets dåvarande president Ariel Sharon beslöt att utrymma området 2005, och frågan är kraftigt omdebatterad.

Exempelvis slog FN:s internationella domstol i Haag 2024 fast att bosättningar på palestinsk mark är olagliga. Från USA:s håll har åsikten växlat beroende på vem som har suttit vid makten. Efter att tidigare ha varit positiv meddelade emellertid Donald Trumps administration i början av året att den är emot bosättningar, enligt The Guardian.