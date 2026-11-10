Möbeljätten Kinnarps har drabbats av en cyberattack och all produktion på tre orter har stoppats, rapporterar SVT Nyheter Väst.

Attacken upptäcktes i lördags kväll, varpå alla system och servrar stängdes ner. Även bolagets hemsida ligger nere.

– Vår it-avdelning har jobbat dygnet runt för att minimera skador och säkerställa att det inte spridits vidare, säger marknadsdirektören Ann Cederwall.

Det är oklart vem som ligger bakom attacken, och inget krav på lösensumma har ställts.