Frysvaror slängs i en container utanför ICA Kvantum i Sjöbo efter att butiken drabbades av en cyberattack som höjde temperaturen i frysarna till 50 grader.

En omfattande och osynlig ekonomi av hackare breder ut sig i världen, skriver The Guardian. Vissa är aktivister, andra är legosoldater. En stor del har kopplingar till stater som Ryssland och Iran, men dessa kopplingar kan vara diffusa vilket gör det svårt att fastställa motivet bakom enskilda attacker.

– Hackare är oftast opportunistiska. När de upptäcker något som är exponerat mot internet kommer de sannolikt att angripa det, säger Samuli Bergström, vice vd på finska WithSecure.

Den senaste tidens cyberangrepp mot bland annat matbutiker i Europa är bara början på ett nytt landskap av cyberattacker. Den slutsatsen drar Richard Horne, chef för Storbritanniens nationella cybersäkerhetscenter.

– Det finns många sårbarheter där ute som bara väntar på att utnyttjas, säger han.