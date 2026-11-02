Kunder tog ut motsvarande 34 miljarder kronor netto från Binance när kryptobörsen öppnade för uttag igen på söndagen, rapporterar CNBC.

Uttagen stoppades efter förra veckans rekordstora hackerattack där omkring 60 miljarder kronor stals.

Enligt Binance minskade uttagen efter en inledande rusning. Bolaget uppger också att det har ersatt omkring 95 procent av de stulna tillgångarna.

Binance är världens största handelsplats för kryptovaluta. FBI har pekat ut den nordkoreanska hackergruppen Trader Traitor.