Kunder tog ut miljarder efter historisk kryptostöld
Kunder tog ut motsvarande 34 miljarder kronor netto från Binance när kryptobörsen öppnade för uttag igen på söndagen, rapporterar CNBC.
Uttagen stoppades efter förra veckans rekordstora hackerattack där omkring 60 miljarder kronor stals.
Enligt Binance minskade uttagen efter en inledande rusning. Bolaget uppger också att det har ersatt omkring 95 procent av de stulna tillgångarna.
Binance är världens största handelsplats för kryptovaluta. FBI har pekat ut den nordkoreanska hackergruppen Trader Traitor.
Attacken mot Binance – det gäller saken
- Hackare stal kryptovaluta värd 62 miljarder kronor från Binance i slutet av oktober 2026, vilket blev det största cyberrånet i kryptovalutornas historia.
- FBI bekräftade att nordkoreanska hackare låg bakom attacken och att de tvättade tillgångarna via Ethereum.
- Händelsen har väckt oro för branschens säkerhet och förtroende, då liknande attacker tidigare drabbat andra kryptoplattformar.
- Analysföretag uppskattade att nordkoreanska hackare redan året innan stod bakom stölder på runt 20 miljarder kronor.