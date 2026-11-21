(Joakim Ståhl / SVD / TT / SVENSKA DAGBLADET)

Bara de senaste dygnen har en rad aktörer meddelat att de utsatts för cyberangrepp: taxijätten Cabonline, sminkkedjan Lyko, flygbolaget Norwegian, hotellet Gothia Towers och Universeum i Göteborg.

I takt med att AI fortsätter att utvecklas kommer intrången att bli allt vanligare, säger cybersäkerhetsföretaget Truesecs grundare Marcus Murray till TT.

– Effekten av utvecklingen inom AI har lett till att sårbarheter exponeras som aldrig förr. Därför hinner inte företagen med.

Han noterar samtidigt ett trendskifte. För några år sedan var det vanligare med allvarligare ransomware-attacker, då företag fick sina system krypterade och pressades på pengar.

Nu är det vanligare med mindre, mer ytliga attacker som ändå ger mycket uppmärksamhet, enligt Murray.