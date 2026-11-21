U-flaggan vajar över Svenska Mässan och Gothia Towers i Göteborg.

Svenska Mässan Gothia Towers har blivit utsatt för en hackerattack, skriver Expressen.

Enligt GP kan 14 000 kunder ha drabbats. Nu har bolaget kontaktat berörda kunder eftersom namn, mejladresser och lösenord kan ha läckt. Däremot ska inga person- eller betalningsuppgifter ha berörts.

Intrånget upptäcktes i onsdags och företaget har gjort en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten.