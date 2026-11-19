Taxikurirs ägarbolag Cabonline har drabbats av ett dataintrång hos en systemleverantör. Hackare har kommit över uppgifter om kunder och deras taxiresor, skriver bolaget på sin hemsida.

Exempel på uppgifter som kan ha läckt är namn, telefonnummer, adresser och betalningstransaktioner.

Taxijätten bedömer att kunderna inte behöver vidta några särskilda åtgärder eftersom uppgifterna inte kan användas för att genomföra obehöriga betalningar. Däremot uppmanas de att vara uppmärksamma på oväntade kontaktförsök och förfrågningar om inloggningsuppgifter.

Intrånget har polisanmälts.