Runt 5 000 kunder uppmanas att spärra sina bankkort efter att flygbolaget Norwegian drabbats av en it-attack, rapporterar norska medier. Även svenska kunder har drabbats, bekräftar bolaget för TT.

Kunder som på måndagen bokade flygbiljetter på webbsidan kan ha fått sina kortuppgifter röjda efter att en av Norwegians it-leverantörer utsatts för intrånget.

– Vi tycker att det här är väldigt tråkigt, men vi agerade omedelbart och såg till att den berörda tekniken stängdes av så snabbt som möjligt, säger flygbolagets presskontakt Eline Hyggen Skari till VG.

De drabbade kunderna har kontaktats via mejl.