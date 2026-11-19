EU-kommissionen har utsatts för en omfattande cyberattack, rapporterar Politico.

Enligt tidningens källor har attacken pågått i över tio dygn, och kan ha lett till att personuppgifter har läckt.

–Kommissionen anser att de har stoppat större delen av attacken, men följderna är fortfarande oklara, säger en tjänsteman som uttalar sig anonymt till tidningen.