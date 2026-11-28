Det amerikanska försvarsdepartementet är inte oroat över uppgifterna om att hackare tagit sig in i flygvapnets system. Pentagon har fortfarande inte bekräftat eller förnekat att attacken ägt rum, men betonar att läget är under kontroll.

– Krigsdepartementets system är säkra och skyddade, och övervakas dygnet runt av världens främsta experter och team, säger en talesperson enligt AFP.

Att Pentagon inte vill kommentera hänvisas till att departementet aldrig kommenterar detaljer om sina it-system. Enligt källor till Reuters och NBC News är det molnplattformen Cloud One som är utsatt. Det finns uppgifter om att intrånget mot molnplattformen utgör en risk för både uppgifter om personal och operationer.