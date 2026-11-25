Ett system som används av CIA och andra amerikanska underrättelsemyndigheter har utsatts för ett cyberintrång, uppger källor för AP och New York Times.

Systemet används för att samla in och analysera icke hemligstämplad information från bland annat sociala medier, satellitbilder och kommersiellt tillgängliga databaser.

Det är inte klarlagt vem som ligger bakom intrånget, men enligt källorna finns det tecken som pekar i riktning mot Kina. Bland annat tros hackarna ha använt AI-verktyget Artex, som utvecklats av en kinesisk ingenjör.