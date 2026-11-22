Donald Trump, som under natten bar en tröja med en bild på sig själv.

USA:s president Donald Trump verkar inte jättebesvärad av att en av FBI:s viktigaste databaser har hackats, rapporterar amerikanska medier.

– Det är inte bra, men kanske får vi veta saker som vi annars aldrig skulle ha fått reda på, säger han till Fox News.

Trump syftar bland annat på det enligt honom falska påståendet att Ryssland påverkade valutgången 2016 och det ogrundade påståendet att valfusk låg bakom hans förlust 2020.

– Det finns så mycket annat också. Och kanske får vi veta mer om det.

Det är FBI:s system för arresteringsorder och bakgrundskontroller som har hackats. Hur det systemet skulle hänga ihop med det Trump pratar om framgår inte av presidentens resonemang.