Försvarsmakten, Myndigheten för civilt försvar och Polismyndigheten är bland de myndigheter som använder sig av Cabonline.

Efter cyberangreppet mot taxijätten kan tjänstemän med skyddad identitet ha fått sina uppgifter röjda, enligt Aftonbladets uppgifter.

Polisanställdas adresser har läckt, och sms om intrånget har gått ut till anställda. Myndigheten ska nu utreda händelsen.

– Vi vet inte vilken typ av uppgifter som det här taxibolaget har fått eller hur uppgifterna har använts, säger polisens presstalesperson Ola Österling.

Även riksdagsledamöter kan ha drabbats av intrånget, enligt Aftonbladet.